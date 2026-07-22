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Журова о желании Трампа видеть Инфантино генсеком ООН: «Дональд любит делать разные вбросы, чтобы взбодрить народ. А Джанни, возможно, ни слухом ни духом об этом»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о том, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН .

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