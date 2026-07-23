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Япония может вернуть студенческие обмены с российскими вузами

Япония может вернуть студенческие обмены с российскими вузами

Япония рассматривает возможность возобновления обмена студентами с российскими вузами. В случае принятия решения японские студенты смогут проходить обучение в России, а российские — отправляться в Японию.

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Комментарии
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А
Александр
сначала пусть мозги свои вернут на место!!! а потом можно будет с ними говорить о чём то ещё.
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1 м.