Мужчина пропал при сплаве на байдарках в Амурской области

Амурский центр ГЗ и ПБ Турист из Приморья пропал во время сплава на байдарках в Селемджинском районе Амурской области, сообщили в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
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