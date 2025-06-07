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Марочко: бойцы ВС РФ закрепились у Волчанска и не дают ВСУ контратаковать 

Марочко: бойцы ВС РФ закрепились у Волчанска и не дают ВСУ контратаковать 

Российские войска основательно укрепились на недавно занятых рубежах в районе Волчанска и Тихого в Харьковской области, эффективно препятствуя попыткам украинской армии восстановить контроль над утраченными территориями.

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