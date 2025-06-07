Российские войска основательно укрепились на недавно занятых рубежах в районе Волчанска и Тихого в Харьковской области, эффективно препятствуя попыткам украинской армии восстановить контроль над утраченными территориями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии