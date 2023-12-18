Бригадейро (конфеты из сгущенки)

Бригадейро — вкусные конфеты, чем-то напоминающие по вкусу трюфели. Своим названием они обязаны чину бригадного генерала Eduardo Gomes, который подал от своего имени шоколадные конфеты на одном из мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии