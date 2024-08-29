29,08,24 Селидово - Михайловка ВСУ пытается FPV-дроном сбить установленный флаг Российской Федерации на вершине террикона шахты "Котляревская" на подступах к Селидово.
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29,08,24 Селидово - Михайловка ВСУ пытается FPV-дроном сбить установленный флаг Российской Федерации на вершине террикона шахты "Котляревская" на подступах к Селидово.
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