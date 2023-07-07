Юрий Кот Помните беспредел с участием мигрантов в Саратове? Саратовская трагедия.
Убийство в Самаре — очередной результат миграционной политики в России
Комментарии
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ГЛ
Григорий Лавров
А всё из-за либерастических законов, когда защищают преступников, а не пострадавших.
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4 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
При попустительстве правительства , неоднократно предупреждённого народом об агрессии мигрантов и их абсолютной не нужности в качестве гастарбайтеров и выполняющих не только функцию штрейкбрехеров , но и опасность переноса заразных болезней из того же Казахстана , где США имела свои био-лаборатории , а также криминал и др. Когда этот беспредел во власти кончится и будут приняты строгие меры не только к мигрантам , но судили тех кто оформляет им документы в миграционной службе ? И ещё все эти желают , чтобы к ним питали уважение . Дождётесь от народа ответки
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3 час.
F I
В нашей стране ? Дополнительный кровавый ариант избавления от неугодных
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1 час.
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