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МОСИНФОРМ

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Москвичей приглашают на интерактивную викторину по оказанию первой помощи

Москвичей приглашают на интерактивную викторину по оказанию первой помощи

Для жителей столицы стала доступна новая викторина, посвященная оказанию первой помощи. В октябре проект запустили на сайте действуй-первый.

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