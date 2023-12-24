Удар по пусковым установкам ЗРК, авиатехнике и боеприпасам: ВС РФ поразили объекты ВСУ на трёх украинских аэродромах

Российские военнослужащие поразили на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) пусковые установки западных зенитных ракетных комплексов — NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции, сообщили в Минобороны РФ.
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