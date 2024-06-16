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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Хуммельса предложил игрока «Милану», но получил отказ

Агент предложил защитника двум клубам Серии А – «Роме» и «Милану», сообщает MilanNews24.com со ссылкой на Sky.

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