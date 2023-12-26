Голубоглазая блондинка: Чернышев появился в объятиях дочки Милы от Заворотнюк

Петр Чернышев долгие годы утаивал дочь от посторонних, но на недавнем ледовом шоу решил перестать скрывать, как выглядит малышка и вынес ее на лед на руках, когда артисты делали групповое фото всем составом.
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