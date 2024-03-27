Запущен процесс признания Аллы Пугачёвой иноагентом

Ещё в сентябре 2022 года Алла Борисовна сама просила признать её иноагентом. Речь её звучала так: “Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан”.