Санду: Многие кандидаты хотят превратить кампанию и дебаты в безвкусное шоу

Согласно закону, президент не может приостановить свою деятельность на время предвыборной кампании, но мы приложим все усилия, чтобы это не было истолковано как использование должности в предвыборных целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии