Телеведущая Ида Галич понадеялась, что в России введут закон о травле

Телеведущая и блогерша Ида Галич пожаловалась в Telegram-канале на травлю анонимных аккаунтов. Галич опубликовала пост с одного Telegram-канала, в котором ее пристыдили за то, что ее сын носит сандалии с носками в Дубае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии