Мишустин присудил премии правительства имени Петра Великого

Премий удостоены:- научный руководитель Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Геннадий Сакович за вклад в развитие различных отраслей экономики, а также за заслуги в области науки, образования и государственного управления;- научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин за заслуги в области укрепления международного авторитета России;- директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева за заслуги в сфере укрепления правового государства.