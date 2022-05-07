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Мишустин присудил премии правительства имени Петра Великого

Премий удостоены:- научный руководитель Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Геннадий Сакович за вклад в развитие различных отраслей экономики, а также за заслуги в области науки, образования и государственного управления;- научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин за заслуги в области укрепления международного авторитета России;- директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева за заслуги в сфере укрепления правового государства.

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