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Ученые-социологи хотят понять мотивацию волонтеров

Ученые-социологи хотят понять мотивацию волонтеров

Ученые-социологи хотят понять мотивацию волонтеров Мила ЯкобссонМногие современные граждане смотрят на волонтёров как минимум с лёгким недоумением: мол, что это за сумасшедшие зомбированные энтузиасты, жертвующие личным временем и интересами семьи, а порой и рискующие жизнью лишь для того, чтобы совершенно бесплатно творить «великие дела».

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