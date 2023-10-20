Ученые-социологи хотят понять мотивацию волонтеров Мила ЯкобссонМногие современные граждане смотрят на волонтёров как минимум с лёгким недоумением: мол, что это за сумасшедшие зомбированные энтузиасты, жертвующие личным временем и интересами семьи, а порой и рискующие жизнью лишь для того, чтобы совершенно бесплатно творить «великие дела».