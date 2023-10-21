У ВСУ не получилось «короткой войны» против России, — националист Билецкий

У ВСУ не получилось «короткой войны» против России. Причина — ряд сильных сторон Российской армии. Об этом заявил командир 3-й штурмовой бригады и бывший глава националистического полка «Азов»* Андрей Билецкий.
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