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У ВСУ не получилось «короткой войны» против России, — националист Билецкий

У ВСУ не получилось «короткой войны» против России, — националист Билецкий

У ВСУ не получилось «короткой войны» против России. Причина — ряд сильных сторон Российской армии. Об этом заявил командир 3-й штурмовой бригады и бывший глава националистического полка «Азов»* Андрей Билецкий.

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