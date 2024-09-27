В Актау выбрали лучших исполнителей военно-патриотической песни среди детей

26 сентября на набережной Актау состоялся заключительный концерт военного оркестра Военно-морской базы 29011 Министерства обороны Республики Казахстан, а также конкурс военно-патриотической песни среди подростков и детей, сообщает пресс-служба акимата города.
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