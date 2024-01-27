Новая музыка недели

В течение последних нескольких лет Меган Стэллион (Megan Thee Stallion) была в центре негативного внимания после инцидента 2020 года, в ходе которого рэпер Тори Ланез (Tory Lanez) был признан виновным в том, что выстрелил ей в ногу.
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