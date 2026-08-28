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Обычная растопка печи закончилась трагедией для семьи в Алтайском крае

Обычная растопка печи закончилась трагедией для семьи в Алтайском крае

В отношении женщины возбудили уголовное дело В Троицком районе 63-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как ее 43-летний сын-инвалид погиб от отравления угарным газом.

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