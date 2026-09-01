Учебный год стартовал для студентов Нижегородского энергетического колледжа

1 сентября Нижегородский энергетический колледж (ранее – Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства) принял первых студентов нового учебного года – уже в статусе основной площадки региона по подготовке кадров для энергетической отрасли, где создан первый в Нижегородской области топливно-энергетический кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
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