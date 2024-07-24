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Славянская доктрина

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Достопочтенная публика! На арене цирка «мирный план»!

Достопочтенная публика! На арене цирка «мирный план»!

Исторические напёрстки Достопочтенная публика! На арене цирка «мирный план»! Ох, когда же руки до серьёзных статей дойдут, сплошная сатира творится в мире.

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Юрий Ильинов
Названы две иллюзии Запада, разрушенные спецоперацией России на Украине Полковник Трухан: спецоперация России разрушила две иллюзии Запада Полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан заявил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия разрушила иллюзии Запада о том, что Москва не способна на превентивные меры. Второй разрушенной иллюзией он назвал прекращение соблюдения Россией режима нераспространения ядерного оружия. «Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, и сказала, что будет выводить его оттуда только тогда, когда американцы заберут свои ядерные бомбы из Турции и из ФРГ», отмечает Трухан. При этом он не исключил, что Россия, отвечая на дальнейшую эскалацию со стороны Запада, может продолжить размещать ядерное оружие и в других странах. «Я так думаю, от этого не откажется Северная Корея. Вот тогда полыхнет! У нас как раз один замминистра обороны сейчас в КНДР. Причём с ним встречается Ким (Чен Ын) и не для того, чтобы угостить его национальными корейскими блюдами», намекает полковник Трухан. При этом он заметил, что кроме Северной Кореи и Белоруссии у России есть и другие варианты размещения своего ядерного оружия на иностранной территории.
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