Достопочтенная публика! На арене цирка «мирный план»!

Юрий Ильинов

Названы две иллюзии Запада, разрушенные спецоперацией России на Украине Полковник Трухан: спецоперация России разрушила две иллюзии Запада Полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан заявил, что, начав специальную военную операцию на Украине, Россия разрушила иллюзии Запада о том, что Москва не способна на превентивные меры. Второй разрушенной иллюзией он назвал прекращение соблюдения Россией режима нераспространения ядерного оружия. «Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, и сказала, что будет выводить его оттуда только тогда, когда американцы заберут свои ядерные бомбы из Турции и из ФРГ», отмечает Трухан. При этом он не исключил, что Россия, отвечая на дальнейшую эскалацию со стороны Запада, может продолжить размещать ядерное оружие и в других странах. «Я так думаю, от этого не откажется Северная Корея. Вот тогда полыхнет! У нас как раз один замминистра обороны сейчас в КНДР. Причём с ним встречается Ким (Чен Ын) и не для того, чтобы угостить его национальными корейскими блюдами», намекает полковник Трухан. При этом он заметил, что кроме Северной Кореи и Белоруссии у России есть и другие варианты размещения своего ядерного оружия на иностранной территории.