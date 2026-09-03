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Царьград

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CDC зафиксировало 18,5 тыс. случаев циклоспороза в США в 2026 году

CDC зафиксировало 18,5 тыс. случаев циклоспороза в США в 2026 году

CDC сообщает о 18,5 тыс. случаев циклоспороза в США с мая по сентябрь 2026 года. Почти тысяче пациентов потребовалась госпитализация.

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