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Откуда в нейросетях «магия»? О «нобелевских открытиях» по физике 2024 года

Откуда в нейросетях «магия»? О «нобелевских открытиях» по физике 2024 года

Нобелевская премия по физике 2024 года присуждена Джону Хопфилду (Принстонский университет) и Джеффри Хинтону (Университет Торонто) «за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».

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