Иранские военные захватили подводную лодку США у Ормузского пролива

IRIB: Иранские военные захватили беспилотную подводную лодку США Dive-LD 9 сентября 2026 Диана Андрющенко Фото: Wen Xinnian / XinHua / Global Look Press Военнослужащие Военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили одну из самых современных беспилотных подводных лодок Вооруженных сил США у входа в Ормузский пролив.
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