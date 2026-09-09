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Иранские военные захватили подводную лодку США у Ормузского пролива

Иранские военные захватили подводную лодку США у Ормузского пролива

IRIB: Иранские военные захватили беспилотную подводную лодку США Dive-LD 9 сентября 2026  Диана Андрющенко   Фото: Wen Xinnian / XinHua / Global Look Press Военнослужащие Военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили одну из самых современных беспилотных подводных лодок Вооруженных сил США у входа в Ормузский пролив.

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