"Нет на этой олимпиаде наших. Те, кто есть, в белых одежонках и без флага - все не наши."

Когда я слышу из уст спортсменов или функционеров: "спортсмены тренировались четыре года, мечтали победить на Олимпиаде, как они могли её пропустить" я хочу спросить - а те мальчишки, что пошли добровольцами на СВО, те мобилизованные, оставившие дома жен и детей, они что? Не имели других планов на будущее? Не мечтали о чём-то другом? Среди них есть и спортсмены, и актеры, и ученые, и музыканты.