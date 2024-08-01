Следствие будет добиваться ареста главы «Военторга» Павлова

Следователи намерены просить суд о заключении под стражу главы АО «Военторг» Владимира Павлова, ставшего фигурантом дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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