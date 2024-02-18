Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России

Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики и бойкота Американская компания Mondelez, производящая Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka сменила руководство бизнеса в России после критики и корпоративного бойкота из-за продолжения работы в России.
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