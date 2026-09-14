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В арктической зоне Якутии собрано 235 тонн отходов в рамках экологической акции

В арктической зоне Якутии в рамках экологической акции «Чистая Арктика» собрано 235 тонн отходов. Мероприятия проходили в нескольких населённых пунктах республики, включая Верхоянск, Тикси, Эсе-Хайе и Батагай.

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