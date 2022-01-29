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Бранко Максимович: «Калев» – очень неудобный соперник»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович в преддверии гостевого матча Лиги ВТБ против «Калева» поделился своим мнением об эстонской команде.

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