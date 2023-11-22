Эксперты объяснили, почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
А где были протесты когда хохлы нас обстреливали этими боеприпасами так что пусть заткнуться
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10 час.
оо
олег олейник
Почему у международной общественности не было тревоги , когда Киев 27 апреля 2014 года направил свои ВС на Донецк и Луганск и бомбил их 8 лет ? Когда Путин в декабре 2021 году предложил всему европейскому сообществу , вместе с США , подписать договор о взаимной безопасности и тогда мировая элита через губу , с презрением отвергла все мирные предложения ! Через свою самонадеянность мировое мнение пропустила и слова Путина &quot;Все дворовые столкновения в моём детстве научили меня , что побеждает тот , кто бьёт первым !&quot; Забыли , а ведь он предупреждал !
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7 час.
СА
Сергей Андросов
Им не тревогу надо вызывать, а катафалки.
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1 час.

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