Эксперты объяснили, почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО

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олег олейник

Почему у международной общественности не было тревоги , когда Киев 27 апреля 2014 года направил свои ВС на Донецк и Луганск и бомбил их 8 лет ? Когда Путин в декабре 2021 году предложил всему европейскому сообществу , вместе с США , подписать договор о взаимной безопасности и тогда мировая элита через губу , с презрением отвергла все мирные предложения ! Через свою самонадеянность мировое мнение пропустила и слова Путина "Все дворовые столкновения в моём детстве научили меня , что побеждает тот , кто бьёт первым !" Забыли , а ведь он предупреждал !