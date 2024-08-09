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В ЛНР рассказали об оборонительной стратегии ВСУ западнее Северска

В ЛНР рассказали об оборонительной стратегии ВСУ западнее Северска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на позициях западнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР) активно возводят фортификационные сооружения и вводят резервы под Ямполем, Дроновкой, Переездным, Васюковкой и Миньковкой.

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