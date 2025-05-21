Эксперт Бондарь: предлагают "согласовать перепланировку" часто обычные мошенники

В подъездах новостроек, на столбах и в соцсетях часто мелькают объявления: "Согласуем перепланировку быстро и без проблем!" Такие предложения могут выглядеть солидно, внушая доверие, но за ними часто скрываются аферисты.
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