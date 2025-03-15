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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Настоятельная просьба» Трампа «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области, — и ответ Путина

«Настоятельная просьба» Трампа «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области, — и ответ Путина

"У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может, наконец, закончиться — НО, В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ, ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ И НАХОДЯТСЯ В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Хрущев в 1954 году  уже однажды &quot;реабилитировал&quot; бандэровцев. а сейчас, через столько лет,  НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ЭТО  СВОИМИ ЖИЗНЯМИ!!
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6 час.
Алексей Горшков
А если он ещё и сдаться попросит? &quot;Кац предлагает сдаться&quot;?
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2 час.
ЯО
Яна Орлова
Когда нацисты вторглись в Курскую область, у них был приказ: &amp;quot; УНИЧТОЖАТЬ ВСЕХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ&amp;quot;!!! И деток, и стариков, и беременных - всех, кто им попадется! Такого зверства и садизма не видели даже во время ВОВ от немцев!
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35 мин.
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