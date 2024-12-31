Собянин: открыли в Москве три новых пешеходных перехода

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин В Москве открылись три новых пешеходных перехода, которые значительно улучшат инфраструктуру города и повысят безопасность пешеходов, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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