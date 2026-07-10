RBC ухудшил оценку Wizz Air из-за сомнений в устойчивости восстановления прибыли

RBC Capital Markets понизил рейтинг акций авиакомпании Wizz Air Holdings с «соответствует сектору» до «хуже рынка», заявив, что недавние финансовые результаты лоукостера могли создать более позитивное впечатление, чем отражает реальное состояние бизнеса.
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