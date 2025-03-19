Аналитик Брайен: Киев вряд ли примет сделку по остановке ударов по инфраструктуре

Украина вряд ли согласится на сделку по временному прекращению ударов по инфраструктуре, о которой договорились президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора.
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