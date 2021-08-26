Комсомольская правда

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Владимир Путин объявил Благодарность коллективу компании «ЕвроХим»

Указом Владимира Путина за «большой вклад в развитие химической промышленности Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи и в связи с 20-летием образования компании» коллективу компании «ЕвроХим» объявлена Благодарность Президента РФ.

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