Командующий ВМС хуситов был ранен при ударах США по городу Ходейда

Командующий военно-морскими силами йеменского движения "Ансар Аллах" Мансур ас-Саади получил ранение в результате ударов американских ВВС по городу Ходейда, сообщает канал Al Hadath, ссылаясь на источники.
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