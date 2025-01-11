В Красноярске проходит международный фестиваль "Волшебный лед Сибири"

РИА Новости/Илья Наймушин Сразу несколько произведений искусства из застывшей воды выросли в Красноярске – там проходит международный фестиваль в рамках которого 20 профессиональных команд из разных стран создают настоящие загадки.
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