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В Красноярске проходит международный фестиваль "Волшебный лед Сибири"

В Красноярске проходит международный фестиваль "Волшебный лед Сибири"

РИА Новости/Илья Наймушин Сразу несколько произведений искусства из застывшей воды выросли в Красноярске – там проходит международный фестиваль в рамках которого 20 профессиональных команд из разных стран создают настоящие загадки.

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