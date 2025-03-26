Ветераны СВО в Крыму смогут выбрать между получением участка и выплатой в 1 млн рублей

В Крыму приняли закон, предоставляющий возможность получения участником СВО или членом его семьи единовременной выплаты в размере 1 млн рублей вместо предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
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