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‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России нанесла удар по черниговскому ТЦК

‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России нанесла удар по черниговскому ТЦК ▪️Реактивные «Герани» поразили цель, после чего на объекте начался крупный пожар.

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