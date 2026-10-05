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ФедералПресс

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Мурманские педагоги досрочно ушли на пенсию: подробности

Мурманские педагоги досрочно ушли на пенсию: подробности

МУРМАНСК, 5 октября, ФедералПресс. С начала 2026 года в Мурманской области 29 педагогических работников получили право на досрочную страховую пенсию по старости.

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