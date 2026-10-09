🇷🇺 В следующем году в июне планируют завершить реставрационные работы Свято-Троицкого монастыря 11 июня 2027 года планируют завершить реставрационные работы Свято-Троицкого монастыря и перенести мощи святителя Луки в родную обитель, сообщил и.