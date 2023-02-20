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Джейсон Тейтум стал MVP Матча звезд, набрав рекордные 55 очков

Джейсон Тейтум стал MVP Матча звезд, набрав рекордные 55 очков

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум впервые за карьеру был признан MVP Матча всех звезд НБА. Лидер «Селтикс» набрал 55 очков, а также совершил 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 подбор за 35,3 минуты на площадке.

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