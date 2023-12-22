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Закон, порядок, государство

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Медицинская служба ЮВО развернула полевой госпиталь во время тренировки на полигоне Алагяз

Медицинская служба ЮВО развернула полевой госпиталь во время тренировки на полигоне Алагяз

В ходе тренировки военные медики с применением современной спасательной техники выполнили эвакуацию условно раненых военнослужащих из боевых машин, окопов и блиндажей, выполнив их последующую транспортировку в полевой госпиталь.

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