Медицинская служба ЮВО развернула полевой госпиталь во время тренировки на полигоне Алагяз

В ходе тренировки военные медики с применением современной спасательной техники выполнили эвакуацию условно раненых военнослужащих из боевых машин, окопов и блиндажей, выполнив их последующую транспортировку в полевой госпиталь.
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