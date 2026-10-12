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19-летний россиянин зарезал мать

Трагедия в Невском районе Петербурга обернулась уголовным делом против близкого человека. Тело женщины с множественными колото-резаными ранами груди и спины обнаружили днём 11 октября в квартире дома на улице Дмитрия Устинова.

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