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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модричем интересуются в Катаре. Приоритет 39-летнего хорвата – завершить карьеру в «Реале»

По данным Marca, 39-летний хорват привлек внимание клубов чемпионата Катара. Однако, как отмечается, приоритетом Модрича остается завершение карьеры в «Реале».

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