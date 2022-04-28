Заключенные просят сменить режим на боевой // В колониях отказывают в освобождении для участия в спецоперации на востоке Украины

Как стало известно “Ъ”, осужденный за наезд на пешехода таксист из подмосковного Одинцово Намик Тагирбеков изъявил желание искупить свою вину «участием в боевых действиях по защите государственных интересов России, ДНР и ЛНР», но получил отказ.