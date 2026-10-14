Ночная прогулка обернулась для жителей Краснодара спасательной операцией: двое туристов заблудились в горах Туапсинского округаГоры не прощают беспечности — особенно ночью, когда привычные ориентиры исчезают, а каждый неверный шаг может обернуться падением.